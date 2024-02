Αγώνας πρωταθλήματος του Κατάρ διακόπηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν πρόεδρος συλλόγου εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί οργισμένα για μια αμφιλεγόμενη απόφαση πέναλτι.

Η Αλ Γουακρά ήταν ισόπαλη 0-0 με την έτερη διεκδικήτρια του τίτλου Αλ Σαντ στην κορυφαία κατηγορία του «Qatar Stars League» όταν ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι στο 65ο λεπτό, γεγονός που όπως φαίνεται εκνεύρισε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της πρώτης, Σεΐχη Αλ Θάνι.

Ο Αλ Θάνι κατέβηκε από το θεωρείο στη γραμμή του γηπέδου και ύστερα μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, καθώς άρχισε να διαμαρτύρεται οργισμένος για την απόφαση, χειρονομώντας παθιασμένα και χρειάστηκε να συγκρατηθεί από άλλους αξιωματούχους του συλλόγου.

Διαμαρτυρίες υπήρχαν και από τους παίκτες της Αλ Γουακρά αλλά ο ρέφερι ήταν κάθετος για την απόφασή του.

Για την ιστορία ο άσος της Αλ Σαντ που ανέλαβε να εκτελέσει το αμφιλεγόμενο πέναλτι αστόχησε σημαδεύοντας δοκάρι.

Εδώ το βίντεο με το «ντου» του Σεΐχη:

🇶🇦 A football match was stopped due to the president of Al-Wakrah Club, Sheikh Khalifa bin Hassan Al-Thani, protesting against the decisions of the match referee and wanted to withdraw his players after the ref awarded the opposition with a penalty. pic.twitter.com/8FjEfgQy68