Απέναντι στο πιο σκληρό αουτσάιντερ η εκπληκτική Ίντερ, ικανή να σταματήσει την Αϊντχόφεν η Ντόρτμουντ

Η δράση στη φάση των 16 του Champions League συνεχίζεται, με δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις το βράδυ της Τετάρτης.

Στο Μιλάνο, η Ίντερ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00). Οι «νερατζούρι» ολοκλήρωσαν αήττητοι την παρουσία τους στο Group D, εντούτοις υστέρησαν στην ισοβαθμία με τη Σοσιεδάδ και κατέκτησαν τη δεύτερη θέση.



Κατέκτησαν το Super Cup Ιταλίας κερδίζοντας διαδοχικά τις Λάτσιο και Νάπολι, ενώ είναι το μεγάλο φαβορί και για τον τίτλο στη Serie A. Ο Ιντσάγκι κάνει τρομερή δουλειά και η Ίντερ είναι καταπληκτική τη φετινή σεζόν. Μετράει οκτώ σερί νίκες και 20 συνολικά στα 26 τελευταία παιχνίδια της, με έξι ισοπαλίες και μοναδικό «μελανό» σημείο τον αποκλεισμό της στο Κύπελλο από τη Μπολόνια.



Εκπληκτικός ο Λαουτάρο Μαρτίνες με 20 γκολ, εξαιρετικός ο Τιράμ με 10 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Τσαλχάνογλου, Μχιταριάν και Μπαρέλα συνθέτουν μια φοβερή τριάδα στο κέντρο και ο άξονας της Ίντερ είναι από τους πιο αποτελεσματικούς στην Ευρώπη.



Αήττητη και πρώτη προκρίθηκε η Ατλέτικο από το Group E, κόντρα σε Λάτσιο, Φέγενορντ και Σέλτικ. Ο Σιμεόνε έχει αλλάξει το προφίλ της πλέον στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας στην άκρη την συντηρητική προσέγγιση.



Ρισκάρει περισσότερο στο χορτάρι η Ατλέτικο, της ταιριάζει και δεδομένα βοηθάει τους Μοράτα (13 γκολ), Γκριεζμάν (11 γκολ, έξι ασίστ) και Γιορέντε (έξι γκολ, τρεις ασίστ) να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Στο -11 από την κορυφή της La Liga, οι «ροχιμπλάνκος» παλεύουν πρωτίστως για την τετράδα.



Πήραν εκδίκηση από τη Ρεάλ για τον χαμένο τελικό στο Super Cup, επικρατώντας στο Κύπελλο. Είναι ωστόσο με χάντικαπ στα ημιτελικά της διοργάνωσης καθώς ηττήθηκαν 0-1 από τη Μπιλμπάο στο πρώτο ματς. Το πρόσφατο 5-0 επί της Λας Πάλμας για το πρωτάθλημα ήταν ένα απαραίτητο ξέσπασμα, πριν τη μάχη με την Ίντερ.



Εξαιρετικά αμφίβολο ζευγάρι, με την Ίντερ φαβορί και τις αποδόσεις μάλλον να αδικούν το αουτσάιντερ. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπαρέλα Over 0,5 προσπάθειες στην εστία σε απόδοση 4.90 στο Bet Builder της Stoiximan.



Αϊντχόφεν και Ντόρτμουντ συγκρούονται την ίδια ώρα στο Philips Stadion. Φανταστική σεζόν πραγματοποιεί η ολλανδική ομάδα, υπό τις οδηγίες του Πίτερ Μπος. Πήρε τη 2η θέση του Group B πίσω από την Άρσεναλ, με ρεκόρ 2Ν-3Ι-1Η, σε όμιλο που συμπλήρωσαν οι Λανς και Σεβίλλη.



Η Αϊντχόφεν κάνει... παρέλαση στην Eredivisie, με 20 νίκες και δύο ισοπαλίες σε 22 αγωνιστικές και τον «τρελό» συντελεστή τερμάτων της να φτάνει το... +60! Ντε Γιονγκ (19 γκολ, επτά ασίστ) και Φέρμαν (10 ασίστ) είναι οι στυλοβάτες σε εκτέλεση και δημιουργία. Σε καταπληκτική κατάσταση γενικά η ολλανδική ομάδα, που μετράει 17Ν-7Ι-1Η στα 25 πιο πρόσφατα παιχνίδια της για όλες τις διοργανώσεις.



Η Ντόρτμουν έδειξε τα δόντια της σε έναν όμιλο - φωτιά, καθώς τερμάτισε πρώτη στο Group F, μπροστά από Παρί Σεν Ζερμέν, Μίλαν και Νιούκαστλ! Έδειξε ένα πολύ συμπαγές πρόσωπο στο χορτάρι, κόντρα ίσως και στη λογική της, εντούτοις το υποστήριξε τέλεια και δικαιώθηκε.



Μπήκε καλά στο 2024 η Ντόρτμουντ, με τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες σε έξι ματς πρωταθλήματος, ωστόσο ταβάνι της για φέτος είναι η τετράδα. Μπροστάρης ο Φίλγκρουγκ στις προσπάθειες της, με 11 γκολ και επτά ασίστ. Μπραντ (έξι γκολ, οκτώ ασίστ) και Μάλεν (εννέα γκολ) συμπληρώνουν την τριάδα των πιο επικίνδυνων παικτών της.



Απρόβλεπτο ζευγάρι. Η Αϊντχόφεν είναι χορταστική στο μάτι, εντούτοις το Champions League είναι άλλη ιστορία. Και η Ντόρτμουντ φέτος βγάζει μια ασυνήθιστη ωριμότητα στη διοργάνωση. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Σάμπιτζερ Over 0,5 προσπάθειες στην εστία σε απόδοση 3.30 στο Bet Builder της Stoiximan.



*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

