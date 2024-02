Ήταν μόνο θέμα ημερών, είναι πλέον επίσημο ότι ο Γιούργκεν Κλίνσμαν απολύθηκε από τη θέση του ως προπονητής της Νότιας Κορέας.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νότιας Κορέας (KFA) απέλυσε τον Γιούργκεν Κλίνσμαν μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ασίας την περασμένη εβδομάδα. Αλλά και σε πολύ τεταμένο πλαίσιο στα αποδυτήρια.

«Ο Γιούργκεν Κλίνσμαν απέτυχε να επιδείξει τις προπονητικές ικανότητες και την ηγεσία που αναμενόταν από έναν ομοσπονδιακό προπονητή σε τομείς που κυμαίνονται από την τακτική, τη διαχείριση προσωπικού έως τη στάση εργασίας και άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για να φέρει ανταγωνιστικότητα στην ομάδα. Η στάση και η ανταγωνιστικότητα του Κλίνσμαν ως προπονητής δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες (…) Έτσι αποφασίσαμε να αλλάξουμε κατεύθυνση πριν από τους προκριματικούς αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», εξέφρασε ο πρόεδρος της κορεατικής ομοσπονδίας.

The KFA have sacked Jurgen Klinsmann. It's official. pic.twitter.com/2V4TvbxGqo