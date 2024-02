Ο Άντζελο Σίνα είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης επιτυχίας της Κ19 του Ολυμπιακού και ήδη στην Αλβανία εξετάζουν το ενδεχόμενο κλήσης του τερματοφύλακα των «ερυθρολεύκων» στην εθνική Ελπίδων.

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την περασμένη εβδομάδα μια σπουδαία πρόκριση, με την Κ19 του συλλόγου να αφήνει εκτός Youth League την Ίντερ και να προκρίνεται στους «16» του θεσμού όπου θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Λανς.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέδειξαν πολλούς πρωταγωνιστές, με τον Άντζελο Σίνα να αφήνει το δικό του στίγμα. Ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών ήταν «βράχος» μπροστά από την εστία του και δεν επέτρεψε στους «νερατζούρι» να βρουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, πραγματοποιώντας μερικές σπουδαίες επεμβάσεις.

Μια εμφάνιση που μάλλον υποχρέωσε τους Αλβανούς να κινητοποιηθούν πιο σοβαρά για τον 20χρονο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Στη γείτονα χώρα γίνεται ήδη λόγος για το ενδεχόμενο να κληθεί ο Σίνα στις επόμενες κλήσεις της εθνικής Ελπίδων. Ο τεχνικός των Ελπίδων της Αλβανίας, Αλμπάν Μπούσι, φέρεται να έχει επικοινωνήσει ήδη με τον 20χρονο τερματοφύλακα και να τον έχει ενημερώσει για τις προθέσεις του.

Ο Σίνα δεν έχει κληθεί ποτέ από την Αλβανία και εφόσον αυτό συμβεί θα είναι η πρώτη φορά, με τους Αλβανούς ωστόσο να τονίζουν ότι η κλήση του συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες.

🔴⚫ Anxhelo Sina keeps Olympiakos in the Youth League



Olympiakos' Albanian goalkeeper produced a couple of strong saves to help Olympiakos to victory against favorites Inter Milan. The match ended 0-0 and Olympiakos won the penalty shoot-out. In this video you can see some… pic.twitter.com/I5183W0VZZ