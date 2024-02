Η σύλληψη του Fernando Madureira άρχισε να ξετυλίγει το κουβέρι του... εμφυλίου στις τάξεις της Πόρτο.

Η εντύπωση που έχουν οι περισσότεροι για το ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία είναι πως περιστατικά βίας, σε οπαδικό επίπεδο, είναι σπάνιο φαινόμενο και πως επικρατεί μία διαφορετική κουλτούρα από ότι στην χώρα μας, στα Βαλκάνια και γενικότερα σε πρωταθλήματα που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα συχνά επεισόδια μεταξύ φιλάθλων. Είναι όμως έτσι; Όχι και τα όσα έγιναν πριν το παιχνίδι της Φαμαλικάο με την Σπόρτινγκ που οδήγησαν στην αναβολή του, το επιβεβαιώνουν.

Μία άλλη περίπτωση, πολύ πιο σοβαρή, είναι αυτή του Fernando Madureira, του αρχηγού του Super Dragoes. Ενός ανθρώπου που η τακτική του, αν επαληθευτούν τα όσα του καταλογιζουν και τον έχουν οδηγήσει τις τελευταίες μέρες στην φυλακή, παραπέμπει περισσότερο στους Barra Bravas της Αργεντινής, παρά σε οπαδό κάποιας ευρωπαϊκής χώρας.

03.02.2024 Clashes between Police, Sporting CP and Famalicão today. 6 injured, 1 of them badly