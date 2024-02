Ο πρώην επιθετικός του Απόλλωνα και νυν της ΑΙΚ Στοκχόλμης, Ιωάννης Πίττας, βρίσκεται στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας λίστας με τα πιο κινητικά φορ του κόσμου πλην των πρώτων 5 πρωταθλημάτων, σύμφωνα με την CIES.

Ο διεθνής Κύπριος επιθετικός, βρίσκεται στην κορύφωση της καριέρας του, και η πορεία του αναμένεται να είναι ακόμη πιο ανοδική στο μέλλον. Σε 13 αγώνες με την φανέλα της ΑΙΚ, ο Πίττας έχει σκοράρει 9 φορές, στατιστικό που δείχνει την αποτελεσματικότητα του Κύπριου φορ.

Με μέσο όρο τα 11.31 χιλιόμετρα ανά αγώνα ο Πίττας κατατάσσεται στην 4η θέση της σχετικής λίστας από 32 πρωταθλήματα παγκοσμίως.

Στις πρώτες τρεις θέσεις κατατάσσονται οι Έκτορ Ερνάντες της Τσάβες με 11.58 χιλιόμετρα, Λουίς Μαφούτα της Αμιένς και ο Βαγγέλης Παυλίδης της Άλκμααρ με 11.46 χιλιόμετρα.

