Μοναδική Προσφορά* για το ντέρμπι «αιωνίων»

Ένα ακόμη σπουδαίο ντέρμπι υπόσχονται Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο.

Οι δύο «αιώνιοι» αντίπαλοι καίγονται για το «τρίποντο» προκειμένου να διατηρηθούν με αξιώσεις στο κόλπο του τίτλου.

Με βάση τη δίψα των ομάδων για την νίκη περιμένουμε ανοιχτό ματς. Ο Παναθηναϊκός του Φατίχ Τερίμ επιθετικά ρισκάρει, ενώ ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα με την έλευση των μεταγραφικών αποκτημάτων έχει αποκτήσει περισσότερες λύσεις μεσοεπιθετικά.

Οι Πειραιώτες στα πέντε τελευταία ματς στη Super League δεν έχουν καταφέρει να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και μετράνε 4 σερί Over. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του έχει 3/4 Over στο Πρωτάθλημα. Over 2.5 στο ντέρμπι σε απόδοση 2.25.

Το πάθος και των δύο πλευρών «φωτογραφίζει» μάχες πάνω στο τερέν. Ο Γερμανός διαιτητής Σβεν Γιαμπλόνσκι φέτος έχει παίξει 21 ματς σε τοπ διοργανώσεις (Bundesliga kai Champions League) και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Θα κόψει στη μέση το… καρπούζι με στόχο να περάσει απαρατήρητος. Ισοπαλία στις κάρτες σε απόδοση 5.50.

Τα επιθετικά όπλα των ομάδων θα έχουν αρκετή δουλειά στο ντέρμπι. Για τον Παναθηναϊκό θα δούμε για πρώτη φορά μαζί το δίδυμο Μπακασέτα- Ιωαννίδη. Ο φορ του «τριφυλλιού» θα τροφοδοτηθεί από τον «Μπάκα» και αναμφισβήτητα θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού. Anytime σκόρερ Ιωαννίδης σε απόδοση 3.50.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιθετικά θα στηριχθούν στον Φραν Ναβάρο. Ο Ισπανός φορ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και έχει προσαρμοστεί στα «θέλω» του Καρβαλιάλ. Τα τρία γκολ στα τελευταία τρία ματς της Super League επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Anytime σκόρερ Ναβάρο σε απόδοση 4.00.

Τέλος, ανάμεσα στις 1000+ προσφερόμενες αγορές του μεγάλου αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοιχήματα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

