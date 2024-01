Μιλώντας σε αποκλειστική συνέντευξη στη MARCA, ο Λιονέλ Σκαλόνι, προπονητής της εθνικής Αργεντινής, αποκάλυψε ότι το είδωλό του προποντικά είναι ο τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης Κάρλο Αντσελότι!

Ο Λιονέλ Σκαλόνι ανέλαβε τα ηνία της εθνικής Αργεντινής όταν περνούσε μια δύσκολη φάση και την οδήγησε στην απόλυτη δόξα. Λίγες ημέρες αφότου επιβεβαιώσε ότι θα παραμείνει στον πάγκο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, ο 45χρονος τεχνικός αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι συνεχίζει να μαθαίνει από τους συναδέλφους του προπονητές όπως ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Σιμόνε Ιντζάγκι και ο Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, προτού βγάλει το καπέλο στον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης Κάρλο Αντσελότι.

«Μαθαίνω από αυτούς που κάνουν αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε στην εθνική ομάδα. Μου αρέσει ο Γκουαρδιόλα, ο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά στην Μπράιτον, μου αρέσει ο Σιμόνε Ιντζάγκι, ο Σπαλέτι, ο Σιμεόνε», είπε ο Σκαλόνι. «Και σίγουρα δεν μπορώ να ξεχάσω τον Αντσελότι, ο οποίος σήμερα είναι το σημείο αναφοράς αυτού που θέλω να γίνω ως προπονητής: ένας τύπος που όλοι εκτιμούν, πολύ έξυπνος, που έχει κερδίσει όλα όσα έχει κερδίσει. Ο Κάρλο είναι μια αναφορά», πρόσθεσε.

Lionel Scaloni: "I like many coaches: Guardiola, De Zerbi, Simone Inzaghi, Spalleti, Simeone, of course... But Ancelotti is the reference of what I want to be as a coach." @marca pic.twitter.com/0z5B6Th0C0