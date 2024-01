Ενίσχυση στο ποδοσφαιρικό τους πρότζεκτ ψάχνουν οι Σαουδάραβες, με τα γαλλικά Μέσα να αποκαλύπτουν ότι οι υπεύθυνοι του αθλήματος στη χώρα ψάχνουν ποδοσφαιριστές για την 3η κατηγορία, προσφέροντας τους 3.000 ευρώ τον μήνα και δωρεάν διαμονή!

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη «βόμβα» της Αλ Νασρ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Από την ημέρα που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα, τον ακολούθησαν πολλοί μεγάλοι αστέρες, ανάμεσα τους οι Νεϊμάρ, Μπενζεμά και Καντέ. Οι Σαουδάραβες δεν κρύβουν ότι στόχος τους είναι να φτιάξουν ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα του πλανήτη.

Ωστόσο φαίνεται πως θέλουν να επενδύσουν γενικότερα στο άθλημα και όχι μόνο στις μεγάλες ομάδες. Σύμφωνα με το «footmercato» οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου στη Σαουδική Αραβία θέλουν να ενισχύσουν και την τρίτη κατηγορία, ψάχνοντας ποδοσφαιριστές που θα είναι ικανοί και πρόθυμοι να αγωνιστούν στις μικρές ομάδες της χώρας. Οι Γάλλοι αναφέρουν ότι οι Σαουδάραβες προσφέρουν από 3.000 έως και 4.000 ευρώ κάθε μήνα σε κάθε ποδοσφαιριστή ξεχωριστά.

🚨 Saudi Arabia are recruiting players for their 3rd division and are offering €3,000-€4,000-a-month + a house. 🏡🇸🇦



Their aim is to completely rebuild their whole football system.



(Source: Foot Mercato) pic.twitter.com/jUzEs64Jr4