Ο Σάντιο Μανέ παντρεύτηκε τη 18χρονη σύντροφο του με την οποία διατηρούσε κρυφό δεσμό από όταν εκείνη ήταν 16 ετών. Της πλήρωνε τα σχολικά έξοδα τα τελευταία χρόνια.

Ο Σάντιο Μανέ δεν ήταν ποτέ από τους ποδοσφαιριστές που μιλούσαν για τη ζωή τους εκτός των τεσσάρων γραμμών. Ο Σενεγαλέζος ωστόσο αυτή τη φορά αποκάλυψε μια πολύ σημαντική στιγμή και ημέρα για τον ίδιο, καθώς παντρεύτηκε τη 18χρονη σύντροφο του, με την οποία έχει δεσμό από το 2022, όταν εκείνη δηλαδή ήταν ακόμα ανήλικη.

Ο Μανέ γνώρισε τη σύντροφο του όταν εκείνη ήταν ακόμα 16 ετών, έχοντας αναλάβει τα τελευταία χρόνια όλα της τα έξοδα του σχολείου προκειμένου να τη βοηθήσει να αποφοιτήσει. Η Αίσα Τάμπα προέρχεται από μια ταπεινή οικογένεια, με την 18χρονη να ασχολείται αποκλειστικά με τις σπουδές της, έχοντας τον Μανέ δίπλα της σε κάθε της απόφαση.

«Έχω δει πολλά κορίτσια να με ρωτούν γιατί δεν είμαι παντρεμένος, αλλά λυπάμαι, ίσως χάνετε τον χρόνο σας. Η γυναίκα που θα παντρευτώ δεν θα είναι στα κοινωνικά δίκτυα.

Θέλω να παντρευτώ μια γυναίκα που σέβεται τον Θεό και προσεύχεται καλά. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να κάνει την επιλογή του στην αγάπη», είχε αναφέρει πριν από δύο χρόνια ο Μανέ.

