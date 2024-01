Βάνδαλοι μπήκαν με αυτοκίνητο στο γήπεδο της Σέριφ από την Ιρλανδία και το κατέστρεψαν ολοσχαιρώς.

Αδιανόητο σκηνικό στην Ιρλανδία, μια ομάδα άγνωστων «μπούκαρε» με αμάξι στο γήπεδο της Σέριφ και το βανδάλισε ολοσχαιρώς!

Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως το εν λόγω αυτοκίνητο κατέληξε σε ένα δέντρο και τράκαρε κοντά στο γήπεδο, ενώ άγνωστος παραμένει ο λόγος που βρέθηκε εντός των τεσσάρων γραμμών. Η οικονομική ζημιά αναμένεται να είναι τεράστια και σύμφωνα με τη Σέριφ: «Πάνω από 120 παιδιά θα μείνουν δίχως προπονήσεις».

«Άφωνοι! Εδώ βλέπετε με ποιον τρόπο τα γήπεδά μας στο Fairview Park καταστράφηκαν εντελώς σήμερα το πρωί. Με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο μπόρεσε να μπει στο γήπεδο χθες το βράδυ και να καταστρέψει εντελώς το μέρος», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σέριφ στο Twitter.

Pt1

Speechless! This is how our pitches were left in Fairview Park this morning absolutely destroyed, somehow a car was able to get into the park last night and absolutely wreck the place



Where do we go now? pic.twitter.com/bOSAaZhOFg