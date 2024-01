Πατέρας διεθνή ποδοσφαιριστή της Αλβανίας «μπούκαρε» στο γήπεδο και έριξε μπουνιά στον αντίπαλο

Απίθανα πράγματα στην Ιταλία, με τον πατέρα του διεθνή με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αλβανίας, Κρίστιαν Σπέντι, να «μπουκάρει» στον αγωνιστικό γήπεδο και να γρονθοκοπεί τον αντίπαλο τερματοφύλακα που τραυμάτισε τον γιο του.

Τρομερά πράγματα στην τρίτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Τσεσένα και την Όλμπια. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εκτιλύχθηκε ένα απίθανο σκηνικό άνευ προηγουμένου, όταν ο πατέρας ενός ποδοσφαιριστή της Τσεσένα «μπούκαρε» στον αγωνιστικό χώρο και γρονθοκόπησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα επειδή τραυμάτισε τον γιο του!

Στο 85ο λεπτό, ο πατέρας του διεθνή με τις μικρές εθνικές ομάδες της Αλβανίας, Κρίστιαν Σπέντι, κατάφερε να «σπάσει» το τείχος της ασφάλειας του αγωνιστικού χώρου, κάνοντας ντου εντός των τεσσάρων γραμμών. Ο πατέρας του Αλβανού επιθετικού ο οποίος θεωρείται και ένα από τα μεγάλα ποδοσφαιρικά πρότζεκτ της χώρας, κατευθύνθηκε προς το μέρος του τερματοφύλακα της Όλμπια και τον γρονθοκόπησε, δημιουργώντας ένα χάος!

Ο Σπέντι αποχώρησε από την αναμέτρηση με έναν σοβαρό τραυματισμό, κάτι που εξόργισε τον πατέρα του ο οποίος θεώρησε ότι η καλύτερη λύση ήταν να μπει στο γήπεδο και να γρονθοκοπήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα που χτύπησε άθελα του τον γιο του...

Scandal in Italy, the father of the Albanian attacker (Cristian Shpendi) punches the opposing goalkeeper in the face. pic.twitter.com/dJJ95J4rWI