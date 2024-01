Η Λιλ δεν έδειξε το παραμικρό έλεος στους παίκτες της Γκόλντεν Λάιον, που διένυσαν σχεδόν 7000 χιλιόμετρα για να βρεθούν από τη Μαρτινίκη στον γαλλικό βορρά και να σπάσουν αρνητικό ρεκόρ στο Κύπελλο Γαλλίας.

Αυτά είναι οι... δυσκολίες για μια ομάδα από τη Μαρτινίκη στο Coupe de France! Στο Κύπελλο Γαλλίας λαμβάνουν μέρος ομάδες από όλη την επικράτεια της χώρας και η Γκόλντεν Λάιον ένιωσε στο πετσί της πόσο κακά μπορεί να πάει αυτό.

Η τετράκις πρωταθλήτρια Μαρτινίκης είδε την κληρωτίδα να της γυρνά την πλάτη και να τη φέρνει αντιμέτωπη με τη Λιλ και μάλιστα εκτός έδρας! Αυτό πρακτικά σήμαινε πως η Γκόλντεν Λάιον θα έπρεπε να κάνει ένα... ασύλληπτο ταξίδι και να περάσει σχεδόν ολόκληρο τον Ατλαντικό για να βρεθεί από την Καραϊβική στον γαλλικό βορρά, διανύοντας συνολικά 6.942 χιλιόμετρα!

🇲🇶🇫🇷 Golden Lion FC, based in Martinique, play Ligue 1 side Lille in the Coupe de France today!



It's a 6856km journey from their base in the island of Martinique. 📍✈️ pic.twitter.com/31Pmp1X0lI