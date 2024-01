Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε έκπληξη στη μητέρα του χαρίζοντάς της μια Porsche για τα γενέθλιά της την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, Ντολόρες Αβέιρο, έκλεισε τα 69 της χρόνια την Κυριακή (31/12) και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ επέστρεψε αεροπορικώς στη γενέτειρά του, τη Μαδέρα, για να γιορτάσει μαζί της. Δεν έμεινε βέβαια εκεί, καθώς της έκανε δώρο μια νέα Porsche Cayenne και ένα βίντεο από τη στιγμή που της έδειξαν το νέο της αυτοκίνητο μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μαμά του Πορτογάλου οδηγήθηκε στο πολυτελές αμάξι από τον γιο του Ρονάλντο και πάλεψε να συγκρατήσει τα δάκρυα της όταν συνειδητοποίησε το δώρο! Το αυτοκίνητο ήταν τυλιγμένο με μια τεράστια κόκκινη κορδέλα δεμένη με φιόγκο και η Αβέιρο κυριεύτηκε από συγκίνηση καθώς αγκάλιασε τον εγγονό της πριν μπει για πρώτη φορά στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, της έδειξαν για λίγο πώς λειτουργεί, ενώ η οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ρονάλντο, παρακολουθούσε μέσα από το γκαράζ.

Εδώ το βίντεο:

❗️



Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX