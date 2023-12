Ο Αχμέντ Ραγιάν της αιγυπτιακής Κεράμικα Κλεοπάτρα βγήκε μόνος του μπροστά σε ανυπεράσπιστη εστία και σημάδεψε το δεξί δοκάρι της Πίραμιντς.

Έχουμε νικητή! Λίγα μόλις 24ωρα πριν «αποχαιρετήσουμε» το 2023 έχουμε την πιο... άχαστη χαμένη ευκαιρία της σεζόν! Η φάση αυτή έγινε στον μικρό τελικό του αιγυπτιακού Super Cup, όπου η Πίραμιντς αντιμετώπισε την Κεράμικα Κλεοπάτρα και πρωταγωνιστής είναι ο σέντερ φορ της δεύτερης, Αχμέντ Ραγιάν.

Στο 64ο λεπτό, με το ματς ακόμα στη «λευκή» ισοπαλία ο 25χρονος επιθετικός έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ο τερματοφύλακας της Πίραμιντς βγήκε να απομακρύνει, όμως ο Ραγιάν τσίμπησε στην μπάλα με το στήθος, έφτασε ανενόχλητος μπροστά σε κενή εστία, επέλεξε να πλασάρει, ενώ μπροούσε να... μπει με τη μπάλα στα δίχτυα και σημάδεψε το δεξί δοκάρι! Ο επιθετικός της Κεράμικα έπεσε στο έδαφος και έπιασε το κεφάλι του, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει τι έχασε, ενώ ανάλογη αντίδραση είχε και ένας συμπαίκτης του που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει.

🚨 | OLHA O GOL MAIS PERDIDO DE 2023



O gol mais perdido de 2023 saiu dos pés de Ahmed Rayan, jogador do Ceramica Cleopatra em jogo válido pela disputa do terceiro lugar da Supercopa do Egito diante do Pyramids.

