Οι πέντε ακριβότεροι Κύπριοι ποδοσφαιριστές: Από τον Ανδρέου στον Πιέρο!

Από τον Στέλιο Ανδρέου μέχρι τον Πιέρο Σωτηρίου, αυτοί είναι οι πέντε ακριβότεροι Κύπριοι ποδοσφαιριστές του εξωτερικού.

Το πρωτάθλημα Cyta βρίσκεται σε... διακοπές λόγω εορτών, ωστόσο ένα ερώτημα που πάντοτε βρίσκεται στην επικαιρότητα αφορά το χρηματιστηριακό κομμάτι, και, πιο συγκεκριμένα, το «ποιοι είναι οι ακριβότεροι Κύπριοι ποδοσφαιριστές, εκτός χώρας»;

Παρακάτω θα δείτε τη συγκεκριμένη λίστα με ορισμένα στοιχεία για τον εκάστοτε ποδοσφαιριστή, με τον Στέλιο Ανδρέου της βελγικής Σαρλερουά να βρίσκεται στην κορυφή και τον... πασίγνωστο Πιέρο Σωτηρίου να ολοκληρώνει την πεντάδα.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία είναι βασισμένα στο Transfermarkt.

Σύλλογος: Σαρλερουά (Βέλγιο)

Αξία: 2.000.000 ευρώ

Ο πιο ακριβός Κύπριος ποδοσφαιριστής τη δεδομένη στιγμή αγωνίζεται στο Βέλγιο με τη φανέλα της Σαρλερουά και είναι... στόπερ. Ο λόγος φυσικά για τον Στέλιο Ανδρέου, τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό που βρίσκεται στο Βέλγιο ήδη μια τριετία.

Πίσω στο 2021 ο Ολυμπιακός Λευκωσίας είπε το «ναι» στις περίπου 200.000 ευρώ που προσέφερε η Σαρλερουά, και έτσι ο Ανδρέου μετακόμισε σε άλλες πολιτείες. Μέχρι στιγμής έχει καταγράψει συνολικά 71 επίσημες εμφανίσεις, έχοντας μάλιστα σκοράρει δις.

Από την πρώτη του κιόλας σεζόν έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της βασικής ενδεκάδας, αφού είχε 24 συμμετοχές (και ένα γκολ), ενώ φέτος έχει ήδη αγωνιστεί 19 φορές, με ένα γκολ και μια ασίστ στο ενεργητικό του, δείγμα του ότι μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμος και επιθετικά.

Σύλλογος: Σαλερνιτάνα

Αξία: 1.800.000 ευρώ

Λίγες συστάσεις χρειάζονται για τον Γρηγόρη Κάστανο, έναν από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχει αναδείξει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μόλις στα 16 του χρόνια έφυγε από τη Νήσο, και εντάχθηκε στις ακαδημίες της Γιουβέντους, όπου έκανε προπόνηση πλάι στον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με τη Γηραιά Κυριά μάλιστα κατέγραψε και μια συμμετοχή, στις 13 Απριλίου του 2019 και στην ήττα με 2-1 από τη Σπαλ, όπου αγωνίστηκε για 61 λεπτά. Τελικά, δεν κατάφερε να κερδίσει τη θέση του στη σπουδαία ιταλική ομάδα, και, έπειτα από δανεισμούς σε Πεσκάρα και Φροζινόνε, εν τέλει υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα από το Σαλέρνο, το καλοκαίρι του 2022.

Συνολικά έχει 75 επίσημα ματς με τη φανέλα της, με τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ στο... ταμείο. Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει καταφέρει ένα γκολ (κόντρα στη Λάτσιο) και δυο ασίστ σε σύνολο 17 αγώνων, δείχνοντας πως αποτελεί βασικό «γρανάζι» της ομάδας του.

Σύλλογος: ΑΙΚ Στοκχόλμης

Αξία: 1.800.000 ευρώ

Τρίτος στη λίστα μας έρχεται ο σέντερ φορ, Ιωάννης Πίττας. Ο Πίττας ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του Απόλλων Λεμεσού, όμως γρήγορα το ταλέντο του τον έφερε στην πρώτη ομάδα. Μετά από ένα πέρασμα (ως δανεικός) στην ΕΝΠ, επέστρεψε στη Λεμεσιανή ομάδα, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής τη σεζόν 2021-2022, σκοράροντας 8 φορές στο πρωτάθλημα (συνολικά 11).

Τα 29 τέρματα που πέτυχε την περασμένη σεζόν δεν άφησαν αδιάφορη την ΑΙΚ Στοκχόλμης, η οποία πλήρωσε ένα ποσό λίγο κάτω από το 1.000.000 ευρώ για να τον «πάρει» στη Σουηδία τον περασμένο Ιούλιο.

Στα 27 του, στην καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία, ο Πίττας έχει ξεκινήσει «καυτός» με τη νέα του ομάδα, έχοντας 9 γκολ σε 13 εμφανίσεις, με πρώτο μέλημα να βοηθήσει ώστε η 12 φορές πρωταθλήτρια Σουηδίας να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία.

Σύλλογος: Κάνσας Σίτι

Αξία: 1.500.000 ευρώ

Αποτελεί ένα από τα «διαμάντια» του κυπριακού ποδοσφαίρου, όχι και άδικα, αν σκεφτεί κανείς πως τον περασμένο Ιανουάριο η Ομόνοια έβαλε στα ταμεία της 1.200.000 ευρώ για να τον παραχωρήσει στην Κάνσας Σίτι του MLS.

Ο Μαρίνος Τζιωνής, 22 ετών εξτρέμ ξεκίνησε από τα «τσικό» της Ομόνοιας, και, από το 2017 μέχρι και τις αρχές του 2022, ήταν βασικότατος στους «πράσινους». Μέτρησε 88 συμμετοχές, 15 γκολ και τέσσερις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τον κυπριακό σύλλογο, με τον οποίο πανηγύρισε και το πρωτάθλημα (20/21), πριν αποφασίσει να πάει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Μια απόφαση που φυσικά έφερε αντιδράσεις, ωστόσο ο ίδιος λίγη σημασία έδωσε. Βέβαια στο MLS τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο ιδανικά, αφού ο Τζιωνής έχει -μόλις- τρια γκολ σε 53 εμφανίσεις, με την ομάδα του να τερματίζει στην 8η θέση τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Ωστόσο, μόλις στα 22 του, ο Κύπριος έχει μπροστά του μια ολόκληρη καριέρα ώστε να αποδείξει αυτό που όλοι έλεγαν και είδαν: πως είναι ένα μεγάλο ταλέντο!

Not a bad way to get your first | @SportingKC #USOC2022 | Marinos Tzionis 💯 pic.twitter.com/Obm0rkackZ