Η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA) έσπευσε σε ανακοίνωσή της να διευκρινίσει ότι η απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου για την European Super League δεν εγκρίνει αυτόματα και οποιοδήποτε έργο της!

Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε την European Super League για την κόντρα που είχε με την UEFA και την FIFA σχετικά με την λειτουργία και το μονοπώλιό τους. Το δικαστήριο της ΕΕ τόνισε πως και οι δύο ομοσπονδίες καταχράστηκαν την δεσπόζουσα θέση τους στο άθλημα και οι ενέργειές τους για την απαγόρευση δημιουργία της ESL ήταν έκνομες.

Μπορεί σε πρώτη ανάγνωση αυτό να φέρνει πιο κοντά τη δημιουργία μιας τέτοιας κλειστής λίγκας, όπως έχουν ήδη δηλώσει οι «πρωτεργάτες» της Φλορεντίνο Πέρεθ και Τζουάν Λαπόρτα, όμως η ECA, η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων, (το μόνο ανεξάρτηρο όργανο που εκπροσωπεί άμεσα τους ποδσοφαιρικούς συλλόγους σε ευρωπαϊκό επίπεδο) σπεύδει με δική της επίσημη ανακοίνωση να υπογραμμίσει ότι η απόφαση του δικαστηρίου της Ε.Ε. δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει ή εγκρίνει οποιοδήποτε έργο της.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συλλόγων (ECA), που εκπροσωπεί σχεδόν 500 επαγγελματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε όλη την Ευρώπη, σημειώνει την απόφαση που εκδόθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για να είμαστε απολύτως σαφείς, η κρίση με κανέναν τρόπο δεν υποστηρίζει ή εγκρίνει οποιαδήποτε μορφή σχεδίου Super League.

Από τότε που κινήθηκε η δικαστική υπόθεση πριν από δύο χρόνια, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση σε όλο το ποδοσφαιρικό οικοσύστημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων νέων κανόνων της UEFA για την προέγκριση αγώνων και ειδικότερα, μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας και της Κοινοπραξίας του ECA με την UEFA και τη FIFA (που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους). Μέσω της ECA, οι σύλλογοι βρίσκονται σήμερα ήδη στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων σε σχέση με τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Εν ολίγοις, ο κόσμος του ποδοσφαίρου πέρασε από τη Super League πριν από χρόνια και οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν.

Το πιο σημαντικό, το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο και όχι ένα νομικό συμβόλαιο, όλοι οι αναγνωρισμένοι φορείς του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου που εκτείνονται σε συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, συλλόγους, πρωταθλήματα, παίκτες και οπαδοί στέκονται πιο ενωμένοι από ποτέ ενάντια στις προσπάθειες μερικών ατόμων που επιδιώκουν προσωπικές ατζέντες να υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλια και οι βασικές αρχές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου».

Εδώ ολόκληρη η ανακοίνωση:

