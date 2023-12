Από σοβαρά επεισόδια, ξύλο μεταξύ των ποδοσφαιριστών και... πέντε κόκκινες κάρτες (!) στιγματίστηκε το Μπούρσασπορ - Ντιγιάρμπεκιρσπορ της δεύτερης κατηγορίας της Τουρκίας.

Βαθιά περίοδο κρίσης βιώνει το τουρκικό ποδόσφαιρο! Μετά τη γροθιά του προέδρου της Ανκαραγκουτσού σε διαιτητή και την... έφοδο του ισχυρού άνδρα της Ιστανμπούλσπορ στον αγωνιστικό χώρο, σοβαρά επεισόδια έλαβαν χώρα και στο Μπούρσασπορ - Ντιγιάρμπεκισπορ της δεύτερης κατηγορίας.

🚨🇹🇷 Mass brawl in Bursaspor-Diyarbekirspor match right now!



Crazy scenes. 5 players were shown red cards in total. (🎥 @PanenkaSport) pic.twitter.com/YLwUveADEh