Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε με... Siuuuu, αφού έγραψε ξανά ιστορία, ως ο «αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις» όλων των εποχών.

Ακόμη και ο... αιώνιος αντίπαλος Λιονέλ Μέσι αφότου κατέκτησε την κορυφή του κόσμου ένα χρόνο πριν, δεν μπόρεσε να κοντράρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη μηχανή αναζήτησης της Google... Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ προσελκύει την περισσότερη προσοχή σε όλο τον κόσμο, από οποιαδήποτε άλλη αθλητική προσωπικότητα.

Ο πέντε φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας, έχει μια πολύ πλούσια καριέρα σε κάποιους από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Γιουβέντους και ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Πορτογαλία. Ο 38χρονος πλέον επιθετικός που αγωνίζεται στην Αλ Νασρ κατάφερε να γράψει πάλι ιστορία και να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ!

Όπως έγινε γνωστό, ο CR7 είναι ο αθλητής με τις περισσότερες αναζητήσεις στην ιστορία της google!

Grateful to be honored as the most searched athlete in @google history. Check out the film at https://t.co/0PjDiMYV3I. 🎯 #YearInSearch pic.twitter.com/uV65FyQ9XE