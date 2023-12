Με ενθουσιασμό και καπνογόνα υποδέχτηκαν το πρώτο γκρουπ των αποφυλακισθέντων Κροατών για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια οι συμπατριώτες τους στο αεροδρόμιο.

Στους 30 πλέον αναμένεται να φτάσει ο αριθμός των αποφυλακισθέντων Κροατών για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια που οδήγησαν στη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη.

Το πρώτο γκρουπ από τους χούλιγκαν των BBB μάλιστα επέστρεψε ήδη σε... πάτρια εδάφη, με τους συμπατριώτες τους να τους υποδέχονται με τιμές!

Συγκεκριμένα μια ομάδα ατόμων άναψαν καπνογόνα και φώναζαν το όνομα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για να τους καλωσορίσουν πίσω στην Κροατία, όπως φαίνεται σε βίντεο που αποθανατίστηκε από τα κροατικά Μέσα.

Όπως έγινε γνωστό θα ακολουθήσουν κι άλλα γκρουπ, καθώς η ελληνική δικαιοσύνη την Παρασκευή (8/12) αποφάσισε την αποφυλάκιση ακόμα δέκα Κροατών που αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους.

