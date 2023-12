Ο Κυβερνήτης του Ναγκασάκι, Κένγκο Όισι, αποφάσισε να μην δώσει το «παρών» στο προγραμματισμένο συμβούλιο όλων των κυβερνητών της Ιαπωνίας ώστε να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα της Αλ Νασρ για χάρη του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Γίνεται ένας πολιτικός να παραλείψει μια σημαντική συνάντηση για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα; Υπό κανονικές συνθήκες, μάλλον όχι. Όταν ωστόσο σε αυτόν τον αγώνα αγωνίζεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τότε όλα είναι πιθανά. Αυτό ίσως να σκέφτηκε και ο Κυβερνήτης του Ναγκασάκι, Κένγκο Όισι, ο οποίος αποφάσισε να παραλείψει μια συνάντηση ανάμεσα σε όλους τους κυβερνήτες της Ιαπωνίας, για να δώσει το «παρών» σε αγώνα του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτουν τα Μέσα της Ιαπωνίας, ο Κυβερνήτης του Ναγκασάκι, δεν έδωσε το «παρών» σε ένα συμβούλιο ανάμεσα σε όλους τους συναδέλφους του στην Ιαπωνία, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά, τη φιλική αναμέτρηση μεταξύ της Αλ Νασρ και την Παρί Σεν Ζερμέν στις 25 Ιουλίου.

Cristiano Ronaldo posted an edit of his goal from last night on Instagram. 🥶 pic.twitter.com/lkDB3hMWAP

Ο Όισι δεν έδωσε το «παρών» στη σύσκεψη και βρέθηκε στην αναμέτρηση, με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Σύμφωνα μάλιστα με τα δημοσιεύματα, από εκείνη τη μέρα, οι ομόλογοι του ζητάνε την απομάκρυνση του από τη θέση που κατέχει, τονίζοντας ότι δεν είναι λογικό ένας Κυβερνήτης να «σνομπάρει» ένα συμβούλιο για να δει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Ο ίδιος ωστόσο δηλώνει ότι η εμφάνιση του στο παιχνίδι του Ρονάλντο, είχε να κάνει με τους τρόπους αναβάθμισης του Ναγκασάκι, καθώς όπως αναφέρουν οι Ιάπωνες, ο Κένγκο Όισι ζήτησε από τον Πορτογάλο να τον βοηθήσει στο «promote» της πόλης.

🚨😳Japan Governor Kengo Oishi went to watch a match between Al Nassr and PSG instead of attending a meeting with the nations governors.



He claims he wanted to ask Ronaldo to help promote Nagasaki. 😅 pic.twitter.com/swNBmB3oIA