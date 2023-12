Οι οπαδοί της Μπενφίκα δεν συμφώνησαν με τις αλλαγές που έκανε ο Ρότζερ Σμιντ και άρχισαν να του πετάνε αντικείμενα από την εξέδρα!

Απίστευτο κι όμως αληθινό, οι οπαδοί της Μπενφίκα έγιναν έξαλλοι με τις επιλογές αλλαγών που έκανε ο Ρότζερ Σμιντ και άρχισαν να του πετάνε μπουκάλια με νερό από την κερκίδα.

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός τεχνικός έβγαλε από την αναμέτρηση τους Τένγκστεντ και Ζοάο Νέβες στο 64’, ενώ οι Αετοί έχαναν 1-0, με τους οπαδούς της πίσω από τον πάγκο της ομάδας να πετούν αντικείμενα, τα οποία δεν πέτυχαν κάποιον από την αποστολή της ομάδας.

Για την ιστορία του ματς, η Μπενφίκα κατάφερε να ισοφαρίσει την αναμέτρηση κόντρα στη Φαρένσε σε 1-1, χάρη στο τέρμα του Ράφα Σίλβα στο 71ο λεπτό.

