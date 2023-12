Κριστιάνο Τζούνιορ σαν... φωτοτυπία με τον πατέρα Ρονάλντο!

Κριστιάνο Ρονάλντο και Κριστιάνο Τζούνιορ σαν δυο σταγόνες νερό! Οι δυο τους είναι φτυστοί σε κολάζ της «Marca» σε παρόμοια ηλικία, με τον γιο... φωτοτυπία του πατέρα.

Like father, like son λέει η γνωστή έκφραση στην αγγλική γλώσσα, η οποία ταιριάζει...γάντι στην περίπτωση των Ρονάλντο! Ο μεγαλύτερος γιος του Πορτογάλου αστέρα προσπαθεί να ακολουθήσει τα βήματά του και αν κρίνουμε από την κοινή τους φυσιογνωμία, τότε τα σημάδια δείχνουν λαμπρά.

Οι δυο τους άλλωστε μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό σε αντίστοιχη ηλικία, με τον Κριστιάνο Τζούνιορ να είναι σχεδόν ολόιδιος με τον πατέρα του. Κι αν το αμφισβητείτε, το κολάζ της «Marca» παρακάτω θα ξεδιαλύνει κάθε αμφιβολία.

🤗 It cannot be denied that they are father and son:



Cristiano Ronaldo when he was young and Cristiano Jr at present 💧💧 pic.twitter.com/77f5WsJpeO