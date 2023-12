Ένα γκολ που πέτυχε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πορτογάλου και ο προπονητής της Αλ Νασρ, Λουίς Κάστρο, προσπαθούσε να αποδείξει στον διαιτητή ότι το γκολ του ποδοσφαιριστή του έπρεπε να μετρήσει, δείχνοντας του τη φάση από το κινητό του!

Στο μεγάλο ντέρμπι του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, η Αλ Χιλάλ κατάφερε να επικρατήσει της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με 3-0 και να αυξήσει τη διαφορά της στους επτά βαθμούς, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους πίσω στη μάχη για τον τίτλο.

Ένα ντέρμπι που τα είχε όλα. Από τα φιλιά του Ρονάλντο στους οπαδούς της Αλ Χιλάλ που φώναζαν το όνομα του Λιονέλ Μέσι, μέχρι και τη χρησιμοποίηση των κινητών τηλεφώνων. Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το γκολ που πέτυχαν οι γηπεδούχοι για το 1-0, ο Ρονάλντο κατάφερε να βρει δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, καθώς ο Πορτογάλος φάνηκε να βρίσκεται ελάχιστα εκατοστά πιο μπροστά.

Al Nassr coach Luis Castro really showed the referee his phone after Cristiano Ronaldo's goal to equalize the match against Al Hilal was disallowed after a VAR check 😅 pic.twitter.com/l2wbH29Cma