Άγριο ξύλο στον αγώνα της Ζεϊάνγκ κόντρα στην Μπουριράμ για το ασιατικό Champions League, καθώς οι παίκτες των δυο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια και χρειάστηκε η επέμβαση της Αστυνομίας.

Αδιανόητο ξύλο έπεσε μετά το φινάλε του αγώνα της Ζεϊάνγκ Προφέσιοναλ από την Κίνα απέναντι στην Μπουριράμ από την Ταϊλάνδη για το ασιατικό Champions League.

Το τέλος της αναμέτρησης βρήκε τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν τη νίκη με 3-2 και συνάμα την πρόκριση, όμως οι πανηγυρισμοί σταμάτησαν άμεσα, καθώς έπεσε άγριο ξύλο διάρκειας περίπου δύο λεπτών ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές και τα επιτελεία των δύο ομάδων.

Αξίζει να σημειωθεί πως χρειάστηκε μέχρι και η παρέμβαση της Αστυνομίας, η οποία επέβαλε την τάξη εντός των τεσσάρων γραμμών.

Tempers flared after the final whistle of Zhejiang FC's 3-2 win over Buriram United in the AFC Champions League today, with players and coaching staff from both sides all getting involved in the ugly scenes. It is almost guaranteed that heavy punishments will follow. pic.twitter.com/eeBWlyclJd