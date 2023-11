Διάφορα Μέσα... ξεψαχνίζουν κάθε σπιθαμή από βίντεο του Μέσι μαζί με τη δημοσιογράφο, Σόφι Μαρτίνες, και κάνουν λόγο για ενοχοποιητικά στοιχεία.

Φήμες σχετικά με τη σχέση του Λιονέλ Μέσι με την Αντονέλα Ροκούτσο έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες στην Βραζιλία, οι οποίες θέλουν το ζευγάρι να βρίσκεται σε κρίση.

Και αιτία πίσω από τους τριγμούς στο γάμο τους φαίνεται να είναι η απιστία του Αργεντινού, με τους Βραζιλιάνους να υποστηρίζουν πως απάτησε τη σύντροφό του με δημοσιογράφο από την Αργεντινή.

Βίντεο μάλιστα που κυκλοφορούν φέρεται να ενοχοποιούν τον Μέσι για τις ματιές που αντάλλαξε προς τη φερόμενη ως πέτρα του σκανδάλου, Σόφι Μαρτίνες, αν και η ίδια έχει φροντίσει να διαψεύσει κάθε τέτοιο σενάριο.



