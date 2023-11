Μια άγνωστη ιστορία με πρωταγωνιστή τον άλλοτε άσο του Ολυμπιακού, Αλμπέρτο Ριέρα αποκάλυψαν οι Άγγλοι, με τον Ισπανό να έχει προτιμήσει στο παρελθόν να δώσει το «παρών» σε ένα τουρνουά πόκερ, αντί να αγωνιστεί με την Ουντινέζε.

Πρωταγωνιστής μιας περίεργης ιστορίας που αποκάλυψαν οι Άγγλοι είναι ο Αλμπέρτο Ριέρα. Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είχε... καταφέρει να υπογράψει στην Ουντινέζε και να μη συμπληρώσει συμμετοχή λόγω ενός πειθαρχικού παραπτώματος.

Ο λόγος είχε να κάνει με την... τρέλα του Ισπανού για το πόκερ! Πιο συγκεκριμένα, το 2014, λίγο καιρό μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με την Ουντινέζε, ο Ριέρα είχε προτιμήσει μια παρτίδα πόκερ, από έναν αγώνα της ομάδας του!

Ο Ισπανός είχε ταξιδέψει στη Σλοβενία για να δώσει το «παρών» σε ένα τουρνουά πόκερ, αποφασίζοντας έτσι να μην εμφανιστεί στο Κιέβο να αγωνιστεί με τη φανέλα της Ουντινέζε, όπως αποκαλύπτει η «Mirror». Οι Ιταλοί τον πήραν... πρέφα και του έλυσαν το συμβόλαιο άμεσα.

«Για να διευκρινίσουμε, η λύση του συμβολαίου έγινε με κοινή συμφωνία εδώ και πολύ καιρό και όχι για μη αθλητικούς λόγους», είχε τονίσει ο Ριέρα, ο οποίος ωστόσο δεν... έπεισε και πολύ...

Former Liverpool winger Albert Riera has been sacked by Udinese after skipping a game to play in a poker tournament. pic.twitter.com/xfvQc44IcU