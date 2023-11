Σε κατάσταση σοκ εξακολουθεί να βρίσκεται η οικογένεια του Λιονέλ Μέσι μετά την ένοπλη επίθεση που δέχτηκε η ξαδέρφη της συζύγου του Αργεντινού.

Τρομακτική ήταν η εμπειρία που βίωσε η οικογένεια της συζύγου του Λιονέλ Μέσι πριν από μερικά 24ωρα στο Ροζάριο, με τα πεθερικά του Αργεντινού σούπερ σταρ να πέφτουν θύματα ληστείας.

Πιο συγκεκριμένα, δύο υπάλληλοι ενός σούπερ μάρκετ που ανήκει στην οικογένεια της συζύγου του Αργεντινού σούπερ σταρ, Αντονέλα Ροκούζο, μαζί με την ξαδέρφη της, έπεσαν θύματα ένοπλης ληστείας

Οι δράστες έκαναν «ντου» στο αυτοκίνητο που μετέφερε τους δύο υπαλλήλους της επιχείρησης των πεθερικών του Μέσι και την ξαδέρφη της συζύγου του «pulga» και αφού έκλεψαν τα χρήματα που είχαν (8 εκατομμύρια πέσος- σ.σ. 21.500 δολάρια) άνοιξαν πυρ, καθώς πυροβόλησαν τουλάχιστον μια φορά.

Οι εικόνες από το περιστατικό σοκάρουν, με τον σύζυγο της ξαδέρφης της συζύγου του Λιονέλ Μέσι, να δημοσιεύει στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φωτογραφίες από το συμβάν, με το σημάδι που άφησε η σφαίρα στο αυτοκίνητο.

