Η Κ17 του Ουζμπεκιστάν έβγαλε νοκ-άουτ την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο νέων, με τον προπονητή του μάλιστα να κάνει την πιο... ακραία καθυστέρηση και να αποβάλλεται λίγο πριν τη σέντρα.

Αυτό κι αν ήταν διώξιμο! Το Ουζμπεκιστάν έκανε την απόλυτη έκπληξη του Μουντιάλ νέων, αφού επικράτησε της Κ17 της Αγγλίας με 2-1 και πήρε εκείνο την πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης.

Τα βλέμματα πάντως έκλεψε και η... επική καθυστέρηση του προπονητή του, ο οποίος είδε την κόκκινη κάρτα. Τα Τρία Λιοντάρια πίεζαν στο τέλος για το γκολ της ισοφάρισης. Η μπάλα βγήκε πλάγιο και βρέθηκε μπροστά στον Ουζμπέκο κόουτς, ο οποίος με τη μια την... έστειλε από εκεί που ήρθε για να μην επιτρέψει στους Άγγλους να παίξουν γρήγορα!

Tenth minute of added time, Uzbekistan about to knock England out of the FIFA U-17 World Cup, the ball goes out of play, and their coach just twats it into the stands. Melee ensues. A glorious moment. pic.twitter.com/1lmYtw0EAz