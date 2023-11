Euro 2024: «Τελικοί» πρόκρισης για Ουκρανία – Ιταλία και Σλοβενία – Καζακστάν!

H πρόκριση στα γήπεδα της Γερμανίας κρίνεται απόψε σε δύο παιχνίδια! Ανάλυση και Bet Builder προγνωστικά.

H δράση της προκριματικής φάσης του Euro 2024 συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της Δευτέρας, όπου ξεχωρίζουν δύο παιχνίδια με δραματικό χαρακτήρα, καθώς κρίνουν την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης. Στο φινάλε του Group C, η Ουκρανία ως τυπικά γηπεδούχος υποδέχεται την Ιταλία στο Λεβερκούζεν. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην 2η θέση του ομίλου, με την Squadra Azzurra να διατηρεί το πλεονέκτημα καθώς είχε κερδίσει το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στη διαδικασία.



Η Ιταλία φτάνει στο ματς από το άνετο 5-2 επί της Β. Μακεδονίας και πάει για δύο αποτελέσματα στην Bay Arena. O Λουτσιάνο Σπαλέτι συνεχίζει στα χνάρια του Ρομπέρτο Μαντσίνι, επιλέγοντας ένα ρόστερ που συνδυάζει το ταλέντο, τον ενθουσιασμό και την εμπειρία. Με βάθος ποιοτικών λύσεων, ο Σπαλέτι έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το πλάνο του ανάλογα τις ανάγκες του αγώνα.



Η Ουκρανία πέτυχε back to back νίκες απέναντι σε Β. Μακεδονία και Μάλτα τον Οκτώβρη, περιμένοντας ουσιαστικά έκτοτε τον «τελικό» με την Ιταλία. Άξια συγχαρητηρίων η ομάδα του Ρεμπρόφ, καθώς είναι περιπλανώμενη στην Ευρώπη και δίχως τη δυνατότητα να παίξει μπροστά στο δικό της κοινό. Παραμένει εντούτοις σκληρή, πολύ συγκεντρωμένη και με αυταπάρνηση ψάχνει την μεγάλη υπέρβαση. Διαθέτει μια πολύ δυνατή ενδεκάδα, όχι πολλές λύσεις από τον πάγκο, ωστόσο ο Ρεμπρόφ παίρνει το 100% από το ρόστερ του.



Η Ιταλία είναι ανώτερη και κάνει τη δουλειά της ακόμη και με την ισοπαλία. Η Ουκρανία ωστόσο θα πουλήσει πολύ ακριβά το τομάρι της εδώ που έφτασε και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει πολλά ματς τέτοιας σημασίας. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μπαρέλα Over 0,5 προσπάθειες στην εστία σε απόδοση 4.30 στο Bet Builder της Stoiximan.



Μεγάλο παιχνίδι και στη Λιουμπλιάνα, όπου παίζεται το δεύτερο εισιτήριο πρόκρισης του Group H. Η Δανία με 22 βαθμούς έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση της διοργάνωσης, η Σλοβενία ακολουθεί στους 19 και φιλοξενεί το Καζκστάν που είναι στους 18!



Η ομάδα του Κεκ έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και έχει σαφές πλεονέκτημα, καθώς αγωνίζεται εντός έδρας και πανηγυρίζει την πρόκριση ακόμη και σε ενδεχόμενο ισοπαλίας. Μετά από χρόνια η Σλοβενία παρουσιάζει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο, με όπλο της την ομοιογένεια. Καλά μοιρασμένοι ρόλοι και σαφής αγωνιστικός προσανατολισμός, είναι στοιχεία για τα οποία ξεχωρίζει.



Αξιέπαινη το λιγότερο η παρουσία του Καζακστάν στον όμιλο. Και μόνο το γεγονός πως έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στο τελευταίο 90λεπτο της διαδικασίας, είναι αρκετό για να δείξει το μέγεθος της προσπάθειας. Πρόκειται για ένα ιστορικό ματς, έστω κι αν φτάνει σε αυτό με την ταμπέλα του απόλυτου αουτσάιντερ. Γρήγορη ομάδα, σκληρή και με άγνοια κινδύνου, δεν είναι εύκολος αντίπαλος για κανέναν. Και το Καζακστάν πάει στη Λιουμπλιάνα για να διεκδικήσει τις πιθανότητες που του αναλογούν.



Παιχνίδι για γερά νεύρα, με ξεκάθαρα δεδομένα και φόντο την τελική φάση του Euro 2024. Σκοπιμότητα, τακτική και δυνατές προσωπικές μονομαχίες είναι τα στοιχεία που αναμένεται να κυριαρχήσουν. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Καζακστάν Over 3,5 κάρτες σε απόδοση 4.50 στο Bet Builder της Stoiximan.



Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.