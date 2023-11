Ξέφυγε η κατάσταση στη Βραζιλία, εκεί όπου ο team manager της Κορίνθιανς βγήκε εκτός εαυτού με την αποβολή ενός παίκτη της ομάδας του.

Σκηνές... απείρου κάλλους στη Βραζιλία, με τον γενικό αρχηγό της Κορίνθιανς να επιχειρεί να επιτεθεί στους VAR! Ο Αλεσάντρο Νούνεζ ήταν έξαλλος με την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε παίκτης της ομάδας του στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού με την Γκρέμιο. Για την ακρίβεια αυτό που τον εξόργισε ήταν ότι το VAR δεν κάλεσε τον ρέφερι να ελέγξει τη φάση.

Έτσι, αποφάσισε στο ημίχρονο να επιχειρήσει να... μπουκάρει στην αίθουσα του που δούλευαν οι διαιτητές με το video, με ένα απόλυτο χάος να ακολουθεί, όπως ήταν φυσικό. Η πόρτα του δωματίου ωστόσο ήταν κλειδωμένη κι έτσι ο Νούνεζ δεν μπήκε ποτέ σε αυτό, ξεκαθαρίζοντας πως, παρά τον... απειλητικό τρόπο που κινήθηκε, ήθελε απλά να διαμαρτυρηθεί.

«Ξέρω ότι η συμπεριφορά μου δεν ήταν σωστή αλλά έπρεπε να μιλήσω. Ήταν μια μορφή διαμαρτυρίας. Δεν ήθελα να επιτεθώ σε κανέναν», δήλωσε.

Alessandro, diretor do Corinthians, tenta invadir sala do VAR na Arena do Grêmio!#FutebolNaESPN pic.twitter.com/N8qhc1S4pn