Σφοδρά επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κοριτίμπα - Κρουζέιρο, όταν οι γηπεδούχοι σκόραραν και το γκολ πέρασε από τον έλεγχο του VAR.

Ακόμα ένα περιστατικό βίας έλαβε χώρα στα γήπεδα της Νότιας Αμερικής, αυτή τη φορά από τη Βραζιλία και την αναμέτρηση της Κοριτίμπα απέναντι στην Κρουζέιρο για το πρωτάθλημα της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρόμπσον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Κρουζέιρο και η φάση έπρεπε να περάσει από τον έλεγχο του VAR. Κατά τη διάρκεια του τσεκ οι οπαδοί των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και κάπως έτσι άρχισαν οι μάχες σώμα με σώμα εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ο διαιτητής αποφάσισε να διακόψει το παιχνίδι για 30 λεπτά, μέχρι να πάρει την οριστική του απόφαση για το αν θα συνεχιστεί ή θα διακοπεί οριστικά. Στο μεσοδιάστημα έγινε γνωστό ότι το γκολ ήταν νόμιμο και η Κοριτίμπα, του Ανδρέα Σάμαρη ο οποίος ήταν εκτός αποστολής, βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 1-0.

Στη σύσκεψη για την απόφαση του αγώνα συμμετείχε και ο μεγαλομέτοχος της Κρουζέιρο, Ρονάλντο, μαζί με ανθρώπους των γηπεδούχων, αστυνομία και τον διαιτητή. Τελικά η κατάσταση ηρέμησε και αποφασίστηκε η συνέχιση του αγώνα με τους γηπεδούχους να παίρνουν το υπερπολύτιμο τρίποντο για τη συνέχεια του Brasileirao.

Cenas lamentáveis!



Após o gol do Coritiba no fim do segundo tempo, torcedores do Cruzeiro e do Coxa invadiram o campo da Vila Capanema e entraram em conflito pic.twitter.com/pjAkbsfrRI