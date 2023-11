Την... ξεκάθαρη εναντίωσή τους απέναντι στις οπαδικές βάσεις ομάδων όπως η Μαρσέιγ και η Ζανκτ Πάουλι εξέφρασε σε πορεία μια μεγάλη μερίδα εθνικιστών φιλάθλων στην Πολωνία.

Πρωτοφανές σκηνικό στην Πολωνία. Μια μεγάλη μερίδα εθνικιστών ultras εκμεταλλεύτηκε την Ημέρα Ανεξαρτησία της χώρας και σε πορεία στο κέντρο της Βαρσοβίας έκανε φανερά τα «πιστεύω» της, δηλώνοντας μάλιστα την πλήρη της εναντίωση σε οπαδικές βάσεις διαφόρων συλλόγων.

«Εθνικιστές εναντίον αριστερών ultras», έγραφε το τεράστιο πανό που κουβαλούσαν, ενώ υπήρχαν banners με τα εμβλήματα των Μαρσέιγ, Ζανκτ Πάουλι, Σταντάρ Λιέγης και Πόρτλαντ Τίμπερς, καλυμμένα από κόκκινες γραμμές.

11/11/2023 Poland, Independence Day 🇵🇱 Big banner unfurl by Polish football fans at the Independence March pic.twitter.com/aNgt3NUs5O