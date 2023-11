Ενα εκπληκτικής ομορφιάς γκολ σημειώθηκε στο παιχνίδι της Μίλαν με την Παρί στο UEFA Youth League από τον 15χρονο επιθετικό των Ιταλών, Φρανσέσκο Καμάρντα.

Ενα γκολ σπάνιας ομορφιάς σημείωσε ο Φρανσέσκο Καμάρντα για λογαριασμό της Μίλαν.

Με το σκορ ήδη υπέρ τους με 1-0 κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (σκόρερ ο Κλίντον Νισιάλα Μακένγκο στο 8'), οι Ιταλοί επιχείρησαν επίθεση από τα δεξιά με τον Σκότι, ο οποίος έβγαλε μία δύσκολη σέντρα υπό πίεση, με την μπάλα να φτάνει στη μεγάλη περιοχή.

Εκεί ο Καμάρντα βλέποντας πως είναι ένα βήμα πιο μπροστά, υπολογιζει, γυρίζει και πιάνει ένα ανάποδο ψαλίδι, στέλνοντας την μπάλα στην απέναντι πλευρά του τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, Λ. Μουκέτ.

Δείτε το εκπληκτικό γκολ που έφερε το 2-0 για την Μίλαν:

Milan gem Francesco Camarda just scored this goal vs PSG in UEFA YL — top talent born in 2008, he’s just 15.



pic.twitter.com/QXMPPjvH7a