Ο Όλε Σέτερ αποβλήθηκε από τον πάγκο της Ρόζενμποργκ στο ντέρμπι με τη Μόλντε, όμως αντί για τα αποδυτήρια κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των οργανωμένων για να στηρίξει την ομάδα του ως οπαδός!

Μερικές φορές η αγάπη για την ομάδα μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες συμπεριφορές ακόμα και τους επαγγελματίες. Και την καλύτερη απόδειξη γι΄αυτό έδωσε ο Όλε Σέτερ της Ρόζενμποργκ, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη και αντί για τα αποδυτήρια πήγε στην... εξέδρα των οργανωμένων!

Συγκεκριμένα ο 27χρονος Νορβηγός βρισκόταν στον πάγκο όταν αποβλήθηκε στις καθυστερήσεις του α΄μέρους από την αναμέτρηση κόντρα στην Μόλντε, όμως βρήκε διαφορετικό τρόπο για να στηρίξει την ομάδα του ακόμα και αν δεν είχε πλέον δικαίωμα συμμετοχής.

Έτσι αποφάσισε να αφήσει τα ποδοσφαιρικά εξάταπα και να πιάσει τα... καπνογόνα, κάνοντας κερκίδα μαζί με τους οργανωμένους της Ρόζενμποργκ για το υπόλοιπο του αγώνα. Για την ιστορία τελικά οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-1.

Rosenborg player Ole Sæter gets red carded from the bench and goes straight to join the ultras in the stand pic.twitter.com/8pyx9zztgb