Ομάδα στη Β΄Γερμανίας πληρώνει καλύτερα... vegan ποδοσφαιριστές!

Πρωτοποριακή ρήτρα από την γερμανική Όσναμπρουκ της Β΄Κατηγορίας, η οποία παρέχει αποζημίωση ύψους 750 ευρώ στους παίκτες που δείχνουν το οικολογικό τους πρόσωπο.

Ρήτρες στον κόσμο του ποδοσφαίρου υπάρχουν πολλές, αλλά οικολογική θα βρείτε μόνο στη Γερμανία και την ομάδα της Όσναμπρουκ!

Σε μια απόπειρα να ξεχωρίσει, ο σύλλογος τη δεύτερης κατηγορίας φροντίζει να αμείβει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές της που δείχνουν μια παραπάνω ενσυναίσθηση και ευαισθησία προς το περιβάλλον μέσα από το οικολογικό τους πρόσωπο!

«Ο ατομικός υπολογισμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διάρκεια του ταξιδιού στη δουλειά, τον τρόπο διεξαγωγής του και πτυχές όπως οι vegan ή οι χορτοφαγικές διατροφικές συνήθειες», εξηγεί η ίδια η Όσναμπρουκ για το μοντέλο που έχει υιοθετήσει.

Τι σημαίνει αυτό; Με απλά λόγια όποιος εργαζόμενος μετακινείται με αυτοκίνητο ή καταναλώνει περισσότερο κρέας τότε χάνει την οικολογική ρήτρα που προβλέπει αύξηση του μισθού κατά 750 ευρώ.

