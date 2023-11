Τραγωδία στην Αργεντινή: Οπαδός της Μπόκα αυτοκτόνησε μετά την ήττα στον τελικό του Copa Libertadores

Σύμφωνα με τα Μέσα της Αργεντινής, ένας 23χρονος της Μπόκα Τζούνιορς έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την ήττα της ομάδας του στον τελικό του Copa Libertadores απέναντι στη Φλουμινένσε.

Σοκ στην Αργεντινή. Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, λίγες ώρες μετά τον τελικό του Copa Libertadores ανάμεσα στη Φλουμινένσε και την Μπόκα Τζούνιορς, ένας οπαδός της ομάδας από το Μπουένος Άιρες αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του, μην μπορώντας να διαχειριστεί την ήττα της ομάδας του και την απώλεια του τίτλου.

Όπως αναφέρει το «alertamundial», ο 23χρονος ήταν φανατικός οπαδός της Μπόκα, με το συναίσθημα της ήττας να τον οδηγεί στη συγκεκριμένη τραγική εξέλιξη, την οποία επιβεβαίωσε και η μητέρα του, η οποία έριξε τις ευθύνες στην ομάδα, κατηγορώντας την ομάδα για την απόφαση του γιου της.

🚨 🇧🇷 Boca Juniors fan commits suicide after losing the Copa Libertadores Final. 😳



The young man's mother recounted the sad event on television: “Boca is garbage. They killed my son, my son killed himself because of them. Now I don't have it and there is no player, nor anyone… pic.twitter.com/encMaRtvQ3