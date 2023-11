Αλλαγή δεδομένων για τη Χρυσή Μπάλα: Συνεργασία UEFA με France Football

Νέα δεδομένα για τη Χρυσή Μπάλα, καθώς η UEFA ανακοίνωσε ότι θα δίνει εκείνη το βραβείο σε συνεργασία με το γαλλικό περιοδικό, France Football. Τέλος το ξεχωριστό βραβείο της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Μεγάλη αλλαγή στην τελετή της Χρυσής Μπάλας. Όπως έγινε γνωστό, από εδώ και στο εξής, η UEFA θα είναι αυτή που θα παραδίδει το βραβείο, σε συνεργασία φυσικά με το γαλλικό περιοδικό «France Football».

Έπειτα από επτά χρόνια μοναξιάς, το γαλλικό περιοδικό βρήκε και πάλι... ταίρι, με τις δύο πλευρές να ανακοινώνουν ότι από το 2024 θα απονέμουν μαζί το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο. Το «France Footbal» παρέδιδε από το 2010, έως και το 2016 το βραβείο σε συνεργασία με την FIFA, ωστόσο οι δύο πλευρές έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους, με την παγκόσμια συνομοσπονδία να δημιουργεί δικό της, ξεχωριστό βραβείο.

Παράλληλα, η UEFA θα βάλει αναμενόμενα, τέλος στο δικό της ατομικό βραβείο και θα επικεντρωθεί σε αυτά που δίνει το γαλλικό περιοδικό, ώστε να βγάλει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι έπειτα από δώδεκα χρόνια, η UEFA δεν θα βγάλει τον δικό της καλύτερο ποδοσφαιριστή της σεζόν.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι πέρα από τα υπάρχοντα βραβεία, το γαλλικό περιοδικό θα απονέμει πλέον και ξεχωριστό βραβείο για τον καλύτερο προπονητή της σεζόν, μετά από συμφωνία με την UEFA.

