Ο Νεϊμάρ διοργάνωσε νέο πάρτι μέσα σε λίγες ημέρες, με τον Βραζιλιάνο να περνάει σύντομα την πόρτα του χειρουργείου.

Σάλο έχει προκαλέσει στη Βραζιλία το νέο πάρτι που διοργάνωσε ο Νεϊμάρ, λίγες ημέρες πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Ο Βραζιλιάνος αναμένεται να χειρουργηθεί στη Βραζιλία τις επόμενες ημέρες για τη ρήξη των πρόσθιων χιαστών και του μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Ωστόσο σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Λέο Ντιας, ο ποδοσφαιριστής της Αλ Χιλάλ οργάνωσε ένα διήμερο πάρτι το περασμένο Σάββατο (28/10) και την Κυριακή (29/10) στην έπαυλή του στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Μάλιστα ένας από τους καλεσμένους του πάρτι αποκάλυψε πως: «Σπασμένο πόδι στο γήπεδο, αλλά στην πίστα χορεύει σαν τρελός».

Neymar volta a ser alvo de críticas após fazer festa de 2 dias em mansão no Rio de Janeiro.



Prestes a passar por uma cirurgia no joelho, o jogador dançou e curtiu normalmente o evento no fim de semana. Segundo o colunista Léo Dias, pessoas relataram que o craque foi visto aos… pic.twitter.com/Dq1CPEoPRX