Ο Πρόεδρος της Βραζιλίας έριξε τα καρφιά του σε μερικούς από τους ποδοσφαιριστές της χώρας του, χωρίς να κατονομάζει κάποιον συγκεκριμένα, βγάζοντας παράλληλα το καπέλο στον Λιονέλ Μέσι.

Ο πρόεδρος της Βραζίλιας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε την Τρίτη (31/10) ότι ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έλαβε την όγδοη Χρυσή Μπάλα, θα πρέπει να αποτελέσει έμπνευση για τη «βραζιλιάνικη νεολαία» που δεν έχει κερδίσει τίποτα εδώ και πολύ καιρό. Τα σχόλιά του θεωρήθηκαν ως κριτική σε μια χρυσή γενιά παικτών της Σελεσάο, συμπεριλαμβανομένου του Νεϊμάρ, που δεν έχει κερδίσει τέτοια αναγνώριση.

«Δεν είναι δυνατόν ο Μέσι να μην χρησιμεύει ως παράδειγμα στους Βραζιλιάνους παίκτες», είπε ο προοδευτικός ηγέτης, γνωστός οπαδός του ποδοσφαίρου, στην εβδομαδιαία εκπομπή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ένας 36χρονος παίκτης, που παίζει στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής πέρυσι και φέτος κέρδισε ξανά τη Χρυσή Μπάλα».

Ο αρχηγός του κράτους της Βραζιλίας τόνισε τον επαγγελματισμό του Αργεντινού σταρ και την αφοσίωσή του ακόμη και όταν αγωνίζεται σε ένα λιγότερο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, επικαλούμενος χαρακτηριστικά που, κατά τη γνώμη του, φαίνεται να λείπουν στους Βραζιλιάνους που... εξαφανίζονται όσο γρήγορα ανακαλύπτονται.

«Ο Μέσι πρέπει να είναι έμπνευση για τα παιδιά της Βραζιλίας, για όσους νεαρούς παίκτες εμφανίζονται, μεταγράφονται στο εξωτερικό σε ηλικία 16 ή 17 ετών και μετά εξαφανίζονται», είπε.

Σύμφωνα με τον πολιτικό, οι νίκες του Μέσι πρέπει να εντυπωσιάσουν τους Βραζιλιάνους παίκτες και να τους κάνουν να καταλάβουν ότι ένα είδωλο πρέπει να είναι επαγγελματίας, να είναι αφοσιωμένος και να αποτελεί παράδειγμα.

«Η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας είναι για επαγγελματίες και δεν συνδυάζεται με πάρτι, με νυχτερινά πάρτι. Αν δεν δώσεις παράδειγμα, δεν είσαι καλός για πολλά», είπε, αναφερόμενος σε ορισμένους Βραζιλιάνους παίκτες, αλλά χωρίς να αναφέρει οποιονδήποτε από αυτούς.

