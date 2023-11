Από τον Κακά, στην κόντρα με τον Ρονάλντο και τους Μπαπέ, Χάαλαντ: Η διάρκεια του Μέσι σε μια φωτογραφία

Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Η διάρκεια του Λιονέλ Μέσι στο κορυφαίο επίπεδο μέσα σε μια φωτογραφία...

«Χρυσός» για όγδοη φορά στην καριέρα του είναι από το βράδυ της Δευτέρας ο Λιονέλ Μέσι. Σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση που έγινε στο Παρίσι, ο «pulga» κατέκτησε την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του, γράφοντας ακόμη μια σελίδα στον τεράστιο «μύθο» του.

Από το 2009, όταν και κατέκτησε την πρώτη του Χρυσή Μπάλα, μέχρι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, που κατέκτησε την όγδοη. Δεκαπέντε χρόνια από την πρώτη του φορά. Κι όμως, ο Μέσι δεν «χόρτασε» ποτέ. Ξεκίνησε να διαλύει τα κοντέρ από τα 20 του, φτάνοντας να νικάει στα 36 του, εκείνους που αναμένεται να «κουβαλήσουν» το άθλημα τα επόμενα χρόνια.

Ο Μέσι ξεκίνησε να δίνει το «παρών» στις εκδηλώσεις δίπλα σε ποδοσφαιριστές όπως ο Κακά, συνέχισε να το κάνει απέναντι στον μεγάλο του... αντίπαλο, Κριστιάνο Ρονάλντο, έφτασε να τη διεκδικεί και κόντρα στον φίλο του, Νεϊμάρ, μέχρι που επικράτησε και απέναντι στη νέα γενιά, τους Μπαπέ και Χάαλαντ. Έτσι, ένας λογαριασμός στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δημιούργησε μια εικόνα όπου απεικονίζονται όλες οι «μάχες» του Μέσι για τη Χρυσή Μπάλα, δίνοντας έμφαση στη διάρκεια του «pulga» όλα αυτά τα χρόνια...

