Η Σέλτικ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των οργανωμένων μελών της Green Brigade από τα εντός και τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας, μετά τη μαζική στήριξη στην Παλαιστίνη στο ματς με την Ατλέτικο.

Η κόντρα της διοίκησης της Σέλτικ με τους οργανωμένους οπαδούς της Green Brigade κορυφώθηκε. Οι δυο πλευρές εδώ και χρόνια δεν έχουν ιδανικές σχέσεις, όμως η μαζική στήριξη της Πράσινης Ταξιαρχίας προς το λαό της Παλαιστίνης, με πάμπολες σημαίες στην εξέδρα, στο ματς των ομίλων του Champions League κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Οι Κέλτες ανακοίνωσαν πως τα μέλη της Green Brigade αποκλείονται μέχρι νεοτέρας από τα εντός και τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας και τα εισιτήρια διαρκείας των οργανωμένων οπαδών αυτού του group θα ακυρωθούν. Η UEFA απαγορεύει ρητά τα πολιτικά μηνύματα κατά τη διάρκεια των αγώνων και μετά από τη στάση της Green Brigade αναμένεται να επιβληθεί «τσουχτερό» πρόστιμο στους πρωταθλητές Σκωτίας.

