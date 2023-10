Οι οπαδοί της Αλ Ετιφάκ φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Αλ Νασρ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τους έκανε... calma.

Μια ημέρα μετά την απονομή της όγδοης Χρυσής Μπάλας στον Λιονέλ Μέσι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε αγωνιστική υποχρέωση, καθώς αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αλ Νασρ κόντρα στην Αλ Ετιφάκ για τους «16» του Κυπέλλου της Σαουδικής Αραβίας. Οι φίλοι της ομάδας του κόουτς Στίβεν Τζέραρντ για να... πικάρουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ τραγουδούσαν ρυθμικά το όνομα του Αργεντινού σούπερ σταρ και ο CR7 τους «απάντησε», ζητώντας τους να σωπάσουν και τους έκανε την χαρακηριστική κίνηση να «καλμάρουν».

Al-Ettifaq fans started a "Messi, Messi" chant and this was Cristiano Ronaldo's reaction. pic.twitter.com/tlCNiWLOje

Εν τέλει ο 38χρονος επιθετικός παρά την εχθρική αντιμετώπιση των αντιπάλων οπαδών και τα παράπονα του για τον διαιτητή ήταν αυτός που... γέλασε τελευταίος. Η Αλ Νασρ με γκολ του Σαντιό Μανέ στο 107' πήρε τη νίκη - πρόκριση με 1-0 και ο Κριστιάνο πήγε να πανηγυρίσει μπροστά στους οπαδούς της Αλ Ετιφάκ.

Ronaldo celebrating in front of the rival fans who were chanting Messi 😭😭👋pic.twitter.com/up7sBAZxp2