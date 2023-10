Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αγοράζει τα κύρια πορτογαλικά Mέσα έναντι 56,8 εκατ. ευρώ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε μια εντυπωσιακή επένδυση αποκτώντας το πλήρες μερίδιο της Cofina Media, ενός από τους πιο σημαντικούς ομίλους media στην Πορτογαλία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται «μιντιάρχης»!

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανήκει στην ομάδα επενδυτών που αγόρασαν το πλήρες μερίδιο της Cofina Media ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ενημέρωσης στην Πορτογαλία.

Η συμφωνία, η οποία έφτασε τα 56,8 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει ακίνητα όπως το CM TV, το κανάλι με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στη χώρα, και την εφημερίδα Correio da Manha, κορυφαία στις πωλήσεις.

Η αγορά είναι ένα τολμηρό βήμα στο επιχειρηματικό εγχείρημα του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει διαφοροποιήσει τις επενδύσεις του σε ξενοδοχεία, γυμναστήρια, μόδα, αρώματα, ακίνητα και άλλους τομείς.

Η επένδυση του CR7 στην Cofina Media φαίνεται να είναι μέρος της στρατηγικής του να επεκτείνει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία και να εδραιώσει την παρουσία του στη σφαίρα των μέσων ενημέρωσης στη χώρα του.

