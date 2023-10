Champions League: Με την πλάτη στον τοίχο η Γιουνάιτεντ, σκληρή δοκιμασία για την Άρσεναλ

Η δράση στο Champions League συνεχίζεται με την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων της διοργάνωσης. Και για το Group A, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται την Κοπεγχάγη το βράδυ της Τρίτης (22:00) σε ένα οριακό ματς.

Ήττα 4-3 στην πρεμιέρα από τη Μπάγερν στο Μόναχο, ήττα 2-3 και από την Γαλατά στο Old Trafford για την 2η αγωνιστική και η ομάδα του Τεν Χαχ δεν έχει άλλα περιθώρια αν θέλει να μείνει στη μάχη της πρόκρισης.

Πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «κόκκινοι διάβολοι» εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου, προσπαθούν ωστόσο να χτίσουν μομέντουμ μετά τις back to back νίκες επί των Μπρέντφορντ και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με το ίδιο σκορ (2-1). Είναι 8η στην Premier League και το -6 από την κορυφή, ωστόσο ο μόνος ρεαλιστικός στόχος μοιάζει να είναι η 4άδα.

Η Κοπεγχάγη πήρε παλικαρίσιο βαθμό στο 2-2 της πρεμιέρας στην έδρα της Γαλατά. Και στάθηκε πολύ ανταγωνιστική απέναντι στη Μπάγερν για την 2η αγωνιστική, έστω κι αν γνώρισε ήττα 1-2 στο Parken.

Θα κυνηγήσει την 3η θέση του ομίλου, έστω κι αν χρειάζεται μια υπέρβαση για να τα καταφέρει. Εντός συνόρων, οδηγεί την κούρσα της κορυφής με 26 βαθμούς. Έχει εντούτοις σκληρό ανταγωνισμό στη Σούπερ Λίγκα Δανίας, καθώς Σίλκεμποργκ και Μπρόντμπι ακολουθούν στο -1, με τη Νόρτζελαντ λίγο πιο πίσω, στο -4.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει σαφώς μεγαλύτερη ποιότητα και περισσότερες λύσεις. Έχει ωστόσο και ένα τεράστιο «πρέπει», τη στιγμή που έχει δείξει πως δεν ανταποκρινέται καλά στην πίεση. Η Κοπεγχάγη πάει δίχως πίεση στο Old Trafford, δύσκολα πάντως θα πάρει αποτέλεσμα. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 2,5 γκολ & Να σκοράρει ο Χόιλουντ & Under 5,5 κάρτες σε απόδοση 3.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

Την ίδια ώρα για το Group B, η Σεβίλλη φιλοξενεί στο Ramon Sanchez Pizjuan την Άρσεναλ. Μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές, η Λανς είναι στην κορυφή με τέσσρις βαθμούς. Ακολουθούν οι Λονδρέζοι με τρεις, οι Ανδαλουσιάνοι με δύο και η Αϊντχόφεν με έναν βαθμό. Η Σεβίλλη αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στην πρεμιέρα με τη Λανς και ακολούθησε το 2-2 με τους Ολλανδούς στο Philips Stadion.

Ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν, ωστόσο δείχνει σημάδια αντίδρασης με τον Αλόνσο πλέον στον πάγκο. Έχασε δύσκολα από τη Μπαρτσελόνα, έμεινε στο 2-2 με τη Βαγιεκάνο και κράτησε στο 1-1 με τη Ρεάλ Μαδρίτης η Σεβίλλη και έφτασε τους εννέα βαθμούς στη La Liga. Με ματς λιγότερο είναι 13η και μάλλον θα περιοριστεί σε έναν ρόλο ρυθμιστή τη φετινή σεζόν.

Η Άρσεναλ έκανε πάρτι με το 4-0 επί της Αϊντχόφεν στην πρεμιέρα του ομίλου. Ακολούθησε ωστόσο η ήττα 2-1 από τη Λανς στη Γαλλία και μάλιστα με ανατροπή. Προηγήθηκε στο 14′, ισοφαρίστηκε στο 25′ και δέχθηκε δεύτερο τέρμα στο 69′. Παραμένει ωστόσο το φαβορί για την 1η θέση του Group B, οφείλει ωστόσο να προσέξει καθώς η αποστολή της δεν είναι εύκολη.

Είναι σε καλή κατάσταση, καθώς επικράτησε 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι και στη συνέχεια πήρε βαθμό στο εκτός έδρας με την Τσέλσι, παρά το γεγονός πως έμεινε πίσω στο σκορ με δύο γκολ διαφορά. Αντέδρασε και βρήκε ισάριθμα τέρματα στο φινάλε για το τελικό 2-2. Ισόβαθμη στην κορυφή με την Σίτι, στο +1 από Λίβερπουλ και Τότεναμ, με τους Spurs να έχουν ματς λιγότερο.

Κομβικό για τη συνέχεια του ομίλου το 90λεπτο στην Ανδαλουσία. Η Σεβίλλη είναι σκληρή και επιχειρεί να δώσει χρώμα στη σεζόν της. Η Άρσεναλ είναι ανώτερη, ωστόσο η διαχείριση των συνεχόμενων απαιτητικών αναμετρήσεων δεν είναι απλή υπόθεση. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Οver 9,5 κόρνερ στο ματς σε απόδοση 3.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.