Μακάβριο πανό σήκωσαν οι οπαδοί της Λίλεστρομ για να υποδεχτούν τον πρώην προπονητή της ομάδας, τον οποίο απεικόνισαν ως αρουραίο κρεμασμένο σε αγχόνη!

Πρόκειται για ένα πανό που σπάνια βλέπουμε στα γήπεδα. Ευρηματικό μεν, μακάβριο δε από τους οπαδούς της Λίλεστρομ, οι οποίοι δεν χάρισαν και την πιο ευχάριστη υποδοχή στον πρώην προπονητή τους, Γκέρι Μπακέ, που επέστρεψε στα παλιά του λημέρια ως τεχνικός της μισητής Βαλερένγκα.

Πληγωμένοι από την «προδοσία» του Μπακέ οι οπαδοί της Λίλεστρομ ετοίμασαν για χάρη του ένα πανό που απεικόνιζε έναν αρουραίο με φάτσα ανθρώπου στην αγχόνη και με ένα πουγκί από αργύρια ως άλλος Ιούδας.

Η Λίλεστρομ μάλιστα πήρε την εκδίκησή της και μέσα στο χορτάρι, καθώς επικράτησε με 2-0 και τιμώρησε με τον καλύτερο τρόπο τον πρώην προπονητής της που αποχώρησε το περασμένο καλοκαίρι για τη Βαλερένγκα έπειτα από τρία χρόνια στην ομάδα.

Geir Bakke left Lillestrøm to take over at Vålerenga in July, yesterday he returned to his old ground with his new club and was greeted by this.



