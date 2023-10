Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τις υποχρεώσεις με την εθνική Πορτογαλίας και οι συμπαίκτες του στην Αλ Νασρ του έκαναν έκπληξη με τούρτα.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετά από δυο εμφανίσεις με την εθνική Πορτογαλίας και τέσσερα γκολ γύρισε στη Σαουδική Αραβία, έχοντας στις βαλίτσες του και το εισιτήριο για το Euro 2024 στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο CR7 επέστρεψε στις προπονήσεις της Αλ Νασρ και οι συμπαίκτες του του επιφύλασσαν μια έκπληξη, με μια τούρτα αφιερωμένη στον 38χρονο σουπερ σταρ.

Πάνω στην τούρτα είχαν αποτυπώσει τον Πορτογάλο να πανηγυρίζει με τη φανέλα της εθνικής του αλλά και με της Αλ Νασρ. Οι συμπαίκτες του Κριστιάνο ήθελαν να πανηγυρίσουν τα 40 γκολ του CR7 μέσα στο 2023 αλλά και το επίτευγμα του να ξεπεράσει τις 200 εμφανίσεις με το εθνόσημο, για το οποίο τιμήθηκε και στο Ντραγκάο.

A surprise awaits @Cristiano from his teammates 🤩

Celebrating another record-breaking 🐐 pic.twitter.com/y0XOvllf80