Ο Άρης Λεμεσού με ανάρτηση στα Social Media καλεί τον Εντέν Αζάρ να ανακαλέσει την απόφαση του να αποσυρθεί και του... προσφέρει συμβόλαιο για μια σεζόν.

Όλες οι ενδείξεις οδηγούσαν προς το ίδιο συμπέρασμα και πλέον είναι επίσημο. Ο Εντέν Αζάρ ανακοίνωσε την Τρίτη (10/10) την οριστική του απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο Βέλγος σταρ έμεινε ελεύθερος από τη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από τέσσερα χρόνια, το καλοκαίρι δεν βρήκε μια νέα πρόκληση που θα του κέντριζε το ενδιαφέρον και τελικά αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, μόλις στα 32 του χρόνια.

Ο Άρης Λεμεσού, με ανάρτηση του στα Social Media ζητάει από τον Αζάρ να επανεξετάσει την απόφαση και τον... προσκαλεί για μια σεζόν στην Κύπρο.

«Εντέν Αζάρ είσαι σίγουρος; Τι θα έλεγες για μια σεζόν στη Λεμεσό;», αναφέρουν στη χιουμοριστική ανάρτηση τους οι πρωταθλητές Κύπρου.

. @hazardeden10 are you sure? how about one season in Limassol? 🥲 pic.twitter.com/Gpooi6LIs6