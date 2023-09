Έρευνα έχει ανοίξει στην Αγγλία για την ταυτοποίηση δύο οπαδών της Σέφιλντ Γουένσντεϊ που κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στη Σάντερλαντ προσέβαλαν τη μνήμη του 6χρονου Μπράντλεϊ Λόουρι, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο το 2017.

Θλιβερό περιστατικό στο Σέφιλντ Γουένστντεϊ - Σάντερλαντ (29/09) της Championship. Δύο νεαροί οπαδοί των γηπεδούχων εθεάθησαν να κρατούν ένα κινητό με τη φωτογραφία του μικρού Μπράντλεϊ Λόουρι γελώντας κοροϊδευτικά.

To Sheffield Wednesday fans, do you recognise these men?



There are calls for a lifetime ban after these two were seen publicly mocking deceased Bradley Lowery at the game last night #SAFC #Sheffield #SWFC pic.twitter.com/NK7dNFUCik