Οι φίλοι της Μάδεργουελ μπήκαν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν την ισοφάριση κόντρα στη Σέλτικ, ωστόσο η ομάδα τους δέχτηκε γκολ δυο λεπτά αργότερα.

Οι οπαδοί της Μάδεργουελ έγραψαν... ιστορία, καθώς εισέβαλαν εντός του αγωνιστικού χώρου για να πανηγυρίσουν την ισοφάριση απέναντι στη Σέλτικ στο 95ο λεπτό του αγώνα, ωστόσο η ομάδα τους δέχτηκε γκολ δυο λεπτά αργότερα.

Ο Σπίταλ ήταν εκείνος που έκανε το 1-1 για τους γηπεδούχους στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, με τους οπαδούς να μπαίνουν κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν την ισοφάριση. Παρόλα αυτά οι Κέλτες δεν είχαν πει την τελευταία τους κουβέντα και κατάφεραν να φτάσουν στο γκολ της νίκης στο 90+7', παγώνοντας τους φίλους της Μάδεργουελ.

Κάπως έτσι η Σέλτικ πανηγύρισε το τρίποντο, με πρωταγωνιστή τον παλιό μας γνώριμο από το πέρασμά του από τον Άρη, Λούις Πάλμα.

Motherwell fans did this when they scored a 90 + 5 equaliser



Celtic then scored a 90 + 7 winner 😂



pic.twitter.com/64IlgwNDLk